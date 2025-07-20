%39 ارتفاعاً في عدد المباني الجديدة المنجزة بدبي خلال عام

كشفت مؤشرات أصدرتها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء عن تسجيل ارتفاعات لافتة في عدد المباني الجديدة المنجزة في أسواق دبي حتى نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بعددها بنهاية مايو 2024، وذلك بمعدلات نمو بلغت نحو 39%.

وأظهرت البيانات التي رصدتها «الإمارات اليوم»، استناداً إلى المؤشرات الصادرة من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن عدد المباني الجديدة المنجزة ارتفع من 1064 مبنى بنهاية مايو 2024 إلى 1477 مبنى بنهاية مايو من العام الجاري.

وكشفت البيانات أن أسواق دبي شهدت إنجاز 1162 مبنى لفلل خاصة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، مشكّلة نسبة بلغت 78.7% من إجمالي المباني الجديدة المنجزة خلال تلك الفترة، فيما تم إنجاز 166 فيلا استثمارية خلال الفترة ذاتها، بنسب بلغت 11.2% من إجمالي المباني الجديدة المنجزة في الأسواق.

وأوضحت أن إجمالي المباني الجديدة المنجزة في دبي خلال عام 2022 بلغ 1941 مبنى، فيما بلغت المباني الجديدة التي تم إنجازها خلال 2023 عدد 3520 مبنى، وبلغ إجمالي المباني الجديدة التي تم إنجازها خلال عام 2024 عدد 3461 مبنى.

وقال الخبير العقاري، المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «دبي حققت معدلات نمو قياسية في عدد المباني الجديدة المنجزة بعد فترة الجائحة وحتى الفترة الحالية، وهو ما يظهر بشكل لافت في المؤشرات المعلنة بالنسبة لمشروعات الأبنية الجديدة التي تم إنجازها».

وأضاف أن «ارتفاع مؤشرات إنجاز مباني الفلل الخاصة والاستثمارية مقارنة بالأبنية الأخرى يرجع بشكل كبير إلى النمو الكبير الذي شهدته الأسواق المحلية في الطلب على الفلل بشكل عام في أعقاب فترة الجائحة، والتي شكلت تغيراً واضحاً في توجه الطلب بأسواق المباني العقارية، ورفعت من حصص وحدات الفلل مقارنة بفترات ما قبل الجائحة»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن تشهد الأسواق معدلات ارتفاع كبيرة في إنجاز المباني الجديدة بنهاية العام الجاري، وفقاً للمؤشرات السوقية الحالية».

من جهته، قال الخبير العقاري، مدير شركة «الإمبراطور للعقارات»، الدكتور شهريار العطار، إن «دبي ضمن أسرع دول العالم والمنطقة في التعافي والانتعاش في إنجاز المباني الجديدة، عقب مرحلة ما بعد الجائحة، وهو ما ظهر بشكل لافت في إجمالي المباني الجديدة التي تم إنجازها في الأسواق خلال العامين الماضيين، ومنذ بداية العام الجاري».

وأوضح أن «أسواق دبي سجلت مؤشرات لافتة في ارتفاع الطلب على أبنية الفلل بمختلف أنواعها، وهو ما ظهر بشكل واضح سواء في الأسواق أو حتى في إجمالي عدد المباني الجديدة التي تم إنجازها للفلل خلال الفترات الأخيرة».