التنافسية ترفع عروض وكالات السيارات خلال موسم الصيف

شهدت أسواق السيارات في مختلف أنحاء الدولة، خلال الفترة الأخيرة، مظاهر تنافسية لافتة بين وكالات السيارات، في طرح عروض مختلفة للقيمة المضافة على طُرز متنوعة من المركبات، إضافة إلى العروض السعرية، بهدف تنشيط المبيعات خلال موسم الصيف.

وقال مستهلكون، لـ«الإمارات اليوم»، إن العروض المطروحة في أسواق الدولة حالياً، تُعدّ أكثر توسعاً وتنوعاً، مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، خصوصاً مع ارتفاع التنافسية للعروض المطروحة من العلامات الآسيوية في الأسواق، ما يُعدّ من المظاهر الإيجابية التي تدعم احتياجات المستهلكين، وزيادة فرص الشراء، لافتين إلى أن العروض شهدت عودة للتأمين المجاني بشكل متعدد، والخصومات السعرية والاسترداد النقدي، وارتفاع فترات الضمان بشكل غير مسبوق.

بدورهم، أفاد مسؤولون في قطاع السيارات، بأن ارتفاع التنافسية من العوامل الرئيسة التي دعمت زيادة العروض، وحفّزت التوسع والتنوع فيها، مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعزز نشاط المبيعات في الأسواق.

ورصدت «الإمارات اليوم»، عدداً من أبرز العروض المطروحة في الأسواق، شملت طرح بعض الوكالات عروضاً لمنح المشترين تأميناً وتسجيلاً مجانيين، إضافة إلى عروض أخرى تشمل مدّ فترات الضمان إلى نحو سبعة أعوام، وعقوداً مجانية للصيانة لفترات تراوح بين عامين وثلاثة أعوام. كما تضمنت العروض التظليل المجاني، وخدمات المساعدة على الطريق لفترات تصل إلى خمسة أعوام، إضافة إلى طرح عروض سعرية من وكالات عبر نظام الاسترداد النقدي لمبالغ تراوح بين 5000 و10 آلاف درهم.

وتصدّرت علامات آسيوية تنافسية العروض، عبر منح المشترين «نسباً صفرية» على تمويلات السيارات لفترات تراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام، ورفع الضمان إلى مليون كيلومتر من الاستخدام، مع تأمين وتسجيل مجانيين، وأربعة أعوام من الصيانة المجانية.

وكالات السيارات

وتفصيلاً، قال المستهلك، عماد سليم، إن «عروض وكالات السيارات خلال الفترة الحالية، تشهد توسّعاً وتنوعاً بمعدلات أكبر من الأعوام الثلاثة السابقة، وذلك ليس مقارنة بمواسم الصيف خلال تلك الفترة فقط، بل بشكل عام، سواء خلال الصيف أو المواسم الرمضانية أو حتى بعروض نهاية العام، وهو ما يُعدّ من المظاهر الإيجابية التي يجب التوسع فيها».

واعتبر المستهلك، محمد عبدالحميد، أن «زيادة العروض وتنافسيتها ترجعان إلى ارتفاع عدد العلامات الآسيوية التي طرحت عروضاً موسّعة، حفزت الوكالات الأخرى على مجاراتها بعروض متنوعة»، لافتاً إلى أن العروض المطروحة تلبي احتياجات المستهلكين، وتدعم فرص شراء المركبات.

وقال المستهلك، حسام ياسين، إن «أسواق الدولة تشهد حالياً مظاهر تنافسية لافتة، تُعدّ الأكبر منذ أعوام في قطاع السيارات، مع زيادة وتنوع العروض المطروحة التي لم تعد مقصورة على أنواع معينة من العروض، بل أصبحت أكثر توسّعاً لتشمل عروض التأمين المجاني، بعدما اختفت خلال فترات سابقة من الأسواق، إضافة إلى عروض الاسترداد النقدي والخصومات السعرية وارتفاع فترات الضمان التي لم يكن من المعتاد طرحها، وهو ما يُعدّ من المظاهر الإيجابية التي تعود بالفوائد على المستهلكين الراغبين في اقتناء سيارات جديدة»

وأوضح المستهلك، طارق عبدالباقي، أن «العروض المطروحة في أسواق السيارات حالياً تلبي احتياجات المستهلكين، وتُعدّ من المظاهر المفيدة، ومن الضروري تحفيز التوسع فيها، خصوصاً أنها تعود بالفوائد على المستهلكين والشركات»، لافتاً إلى أن «العلامات الآسيوية رفعت مستوى العروض المطروحة في الأسواق، عبر تقديمها عروضاً أكثر توسعاً، وتصدرت المشهد عبر عروض تشمل (نسباً صفرية) لتمويلات الشراء، ورفع الضمان إلى مليون كيلومتر من الاستخدام للمركبات».

تعزيز التنافسية

من جهته، قال رئيس «هيونداي وجينيسيس» في الإمارات، سليمان الزبن، إن «العروض الموسمية التي يتم طرحها في موسم الصيف تُمثّل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية قطاع السيارات، بما يسهم في تحفيز السوق وتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة».

وأشار إلى أن «هذه العروض من شأنها تعزيز ثقة المتعاملين، والإسهام في دعم النمو المستدام لقطاع السيارات في الدولة، بما يتماشى مع أهداف رؤية الإمارات».

وأوضح أن «العروض المطروحة تشهد تنوعاً وتوسعاً، سواء من خلال الخصومات السعرية أو عروض الصيانة المجانية، أو معدل التمويل الصفري على شراء المركبات لفترات مختلفة».

من جانبه، قال مدير المبيعات في الدولة لعلامة «جي أي سي» في شركة «قرقاش للسيارات»، خالد العسل، إن «الأسواق تشهد مظاهر تنافسية مرتفعة انعكست بشكل واضح في كثافة وتنوع العروض المطروحة لوكالات السيارات في الأسواق، لتنشيط وتنمية المبيعات بمعدلات أكبر خلال تلك الفترة». وأضاف أن «العلامات الآسيوية للسيارات تُعدّ من العوامل اللافتة التي عززت ارتفاع تنافسية العروض في الأسواق، خصوصاً مع تزايد العلامات المتوافرة في الأسواق، وتنوع المركبات المطروحة ضمن تلك العلامات، ما أسهم في التوسع في العروض المطروحة».

بدوره، اعتبر مستشار المبيعات في إحدى وكالات السيارات، أحمد صلاح، أن «توجه الوكالات للمنافسة بشكل أكبر خلال الصيف، من خلال العروض المطروحة لتنشيط المبيعات، ظهر بشكل لافت من خلال التوسع والتنوع غير المسبوقين في العروض المطروحة في الأسواق، والتي شهدت مظاهر لم تكن موجودة بشكل معتاد خلال موسم الصيف السابق، مثل عروض التأمين المجاني والخصومات السعرية والاسترداد النقدي، إضافة إلى الزيادات الكبيرة في فترات الضمان الممنوحة على السيارات، خصوصاً على المركبات ذات العلامات الآسيوية المنشأ».

• وكالات تطرح عروضاً للقيمة المضافة، والعلامات الآسيوية تتصدر التنافسية.

• مستهلكون أكدوا أن عروض المركبات أصبحت أكثر توسعاً وتنوعاً مقارنة بأعوام سابقة.