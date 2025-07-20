مفاوضات أوروبية لشراكات استراتيجية مع دول الخليج

منح المجلس الأوروبي، أول من أمس، تفويضاً لبدء مفاوضات ثنائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف إبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة.

ويهدف قرار المجلس الأوروبي، الذي رحّبت به المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية، إلى تأسيس إطار تعاون «طموح وحديث وفعال»، يعزز العلاقات في مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل السياسة الخارجية والأمن، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحول الرقمي، والتعليم، والثقافة. ووصف المبعوث الأوروبي الخاص للمنطقة، لويجي دي مايو، القرار بأنه «يوم تاريخي للانتقال إلى مستوى أعلى من الطموح»، فيما أكدت الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية، كايا كالاس، وجود إمكانات هائلة غير مستغلة في علاقة الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، وقالت إن الاتفاقيات الجديدة ستحقق فوائد متبادلة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وتنويع الاقتصاد.