«12 ساعة من التخفيضات» تُنعش مبيعات التجزئة في دبي بنسب تتجاوز 30%

شهدت مراكز للتسوق في دبي، أمس، إقبالاً كبيراً من الأسر المستهلكة، للاستفادة من عروض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» التي أطلقتها أمس، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي 2025»، بتخفيضات تصل إلى 90% على منتجات تشمل أكثر من 100 علامة تجارية محلية وعالمية.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة على عدد من مراكز التسوق في دبي التي تشملها العروض، زخماً في الإقبال على متاجر التجزئة، مع إقبال كبير على المطاعم و«الكافيهات» ومناطق الترفيه في تلك المراكز.

وقال مستهلكون، إن العروض المطروحة تلبي احتياجات موسم الصيف وشراء الهدايا قبيل السفر في العطلات الصيفية، خصوصاً مع تركز النسب الكبرى من العروض في متاجر الملابس والإلكترونيات، مطالبين بالتوسع في عروض التخفيضات واستمرارها بأشكال مختلفة خلال الفترة المقبلة.

بدورهما، أفاد مختصان في متاجر التجزئة، بأن العروض رفعت الإقبال والمبيعات بمعدلات تتجاوز 30%، مقارنة بالأيام السابقة.

وتفصيلاً، قال المستهلك، حسام عبدالغفار، إن «العروض المطروحة كانت بنسب مرتفعة، وهو ما جعلها من المظاهر الإيجابية التي تُلبّي احتياجات المستهلكين خلال هذه الفترة لشراء مستلزمات موسم الصيف، سواء من الملابس أو من الأحذية والحقائب والعطور».

وأوضح المستهلك، علي حسن، أن «التخفيضات واكبت توجهات المستهلكين لشراء هدايا موسم الصيف قبيل السفر في العطلات خارج الدولة، خصوصاً أن الملابس والإلكترونيات استحوذت على الحصص الكبرى من التخفيضات، وهذا من الأمور الإيجابية لتزايد الطلب على تلك المنتجات خلال هذه الفترة»، داعياً إلى ضرورة التوسع في عروض التخفيضات خلال الفترات المقبلة، بأشكال مختلفة، لكون العديد من المستهلكين يفضلون التسوق على أيام متفرقة.

واعتبرت المستهلكة، غادة عبدالرحيم، أن العروض تُمثّل فرصاً مناسبة للأسر المستهلكة لشراء مستلزمات موسم الصيف، وجاءت العروض في توقيت مناسب لمواكبتها استعداد العديد من الأسر للسفر إلى بلدانها خلال العطلة الصيفية، مطالبة بضرورة استمرار وتوسّع عروض التخفيضات، حتى لو كانت بأشكال وأسماء مختلفة، لكي تزيد من فرص التسوق للمستهلكين.

من جهته، قال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل منافذ تجارة التجزئة، سونيل بيجوي، إن «المنافذ شهدت معدلات إقبال كبيرة من المستهلكين، للاستفادة من عروض التخفيضات المطروحة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المبيعات التي شهدت معدلات نمو لافتة بنسب تتجاوز 30%، مقارنة بالأيام السابقة».

واعتبر مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة الملابس والأحذية، محمد كريم، أن «العروض رفعت معدلات الإقبال والمبيعات في منافذ التجزئة بنسب تتجاوز 30%، مقارنة بالأيام العادية. وبرز ذلك بشكل واضح في اصطفاف العديد من المستهلكين على المتاجر للاستفادة من التنزيلات التي شملت نسب تخفيضات راوحت بين 30% و75%، ووصلت في بعض المنافذ إلى 80 و90%»، لافتاً إلى أنه «من الممكن أن ترتفع نسب المبيعات بمعدلات أكبر في العديد من المنافذ، خصوصاً أن العديد من المستهلكين يفضلون الشراء خلال الساعات الأخيرة من عروض التنزيلات».

• النسب الكبرى من عروض التخفيضات تتركز في متاجر الملابس والإلكترونيات.