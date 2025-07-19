17.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، نحو 17.47 مليار درهم، بعد تنفيذ 5096 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 12.58 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3212 مبايعة لوحدات سكنية، و147 مبايعة لمبانٍ، و536 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 3895 صفقة بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجل الرهن العقاري 1067 معاملة، بقيمة 3.44 مليارات درهم، موزعة بواقع 785 مبايعة لوحدات سكنية، و115 مبايعة لمبانٍ، و167 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.45 مليار درهم، بواقع 134 معاملة موزعة على 93 مبايعات لوحدات سكنية، و12 مبايعة لمبانٍ، و29 مبايعة لأراضٍ.

وجاءت منطقة «وادي الصفا 3» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ1.69 مليار درهم، تلتها «الوصل» في المركز الثاني بنحو 1.11 مليار درهم، و«الخليج التجاري» ثالثة، مسجلة 939.87 مليون درهم، تلتها «جميرا الثانية» مسجلة 528.96 مليون درهم، ثم منطقة «بوكدرة» مسجلة 491.66 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس الجمعة، نحو 3.01 مليارات درهم، بعد تنفيذ 379 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة ملياري درهم.

وشهدت السوق العقارية في دبي، أمس، بيع قطعة أرض في منطقة الوصل بمساحة 11.15 ألف متر مربع، ما يعادل 96.43 ألف قدم مربعة، وبقيمة 1.1 مليار درهم.