غرفة دبي تُعرّف القطاع الخاص بالطاقة الصديقة للصناعة

نظّم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ورشة عمل افتراضية حول سياسة الطاقة الصديقة للصناعة (D33)، بحضور 46 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص. وتهدف سياسة الطاقة الصديقة للصناعة، إلى دعم وتسريع طموحات الاستدامة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر في الإمارة، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث تسهم في تمكين المصنّعين ومراكز البيانات والجهات العاملة في مجال التكنولوجيا الزراعية، من تركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة للاستخدام الداخلي، لإنتاج الطاقة اللازمة لتلبية احتياجاتهم، وتقليل كلفة الطاقة، ما يحقق زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.