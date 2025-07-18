«العربي المتحد»: 50% ارتفاعاً في صافي أرباح النصف الأول

أعلن البنك العربي المتحد عن نتائجه المالية للأشهر الستة، المنتهية في 30 يونيو 2025، وسجّل البنك صافي أرباح قدره 208 ملايين درهم للنصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ139 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 24% ليصل إلى 374 مليون درهم. وتعكس الزيادة في صافي الأرباح نمواً كبيراً في إجمالي أصول البنك بنسبة 11% مقارنة بديسمبر 2024، إضافة إلى اتباعه نهجاً حذراً في إدارة المخاطر.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: «يعكس الأداء المالي المتميز للبنك في النصف الأول من العام 2025 فعالية رؤيتنا الاستراتيجية وقوة إطار الحوكمة لدينا، وإذ نتطلع إلى المستقبل، فإننا نؤكد التزامنا بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، وسنواصل التقدم بانضباط ومرونة مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والتميّز التشغيلي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، شريش بيديه: «تعكس نتائج النصف الأول أداءً تشغيلياً قوياً، مدعومة بنجاح استراتيجية التحول التي اعتمدناها. كما يؤكّد النمو القوي في الربحية وإجمالي الأصول على كفاءة استراتيجيتنا، والتزامنا الثابت بتقديم قيمة مضافة للعملاء»، ولفت البنك إلى أنه يقوم أخيراً بزيادة رأسماله بمقدار 1.03 مليار درهم، من خلال إصدار حقوق أولوية تم تقديمها للمساهمين الحاليين، ومن شأن هذه الخطوة تعزيز قاعدة رأس المال للبنك، حيث سيرتفع رأس المال المصدّر إلى 3.09 مليارات درهم.