«بريبكو مِنت» تسجل 9 ملايين درهم «استثمارات عقارية مرمّزة»

أعلنت «بريبكو مِنت»، أول منصة لترميز العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن انطلاقة قوية سجلت بها أرقاماً قياسية، حيث جاوزت قيمة الاستثمارات العقارية المرمّزة على المنصة تسعة ملايين درهم خلال أول شهر فقط من إطلاقها. وأفادت، في بيان، بأنها بحصولها على الترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، فإنها ترسخ مكانتها كمزوّد موثوق للملكية الجزئية للعقارات، عبر حلولها الاستثمارية الآمنة والشفافة في مجال العقارات.

وذكرت «بريبكو مِنت» أنها، منذ إطلاقها، جذبت مستثمرين من أكثر من 50 جنسية من المقيمين في دولة الإمارات، فيما تم تمويل العقارات المدرجة على المنصة بالكامل خلال فترات قياسية لا تتجاوز ثلاث دقائق للعقار الواحد، وأوضحت أن من أبرز النجاحات التي حققتها: شقة فاخرة في مشروع «شوبا كريك فيستاس جراندي» تم تمويلها بالكامل خلال 10 دقائق من قبل 213 مستثمراً من 38 جنسية، بمتوسط استثمار بلغ 7512 درهماً، وشقة في «ليف ريزيدنس» بمنطقة «دبي مارينا» تم تمويلها بالكامل خلال ثلاث دقائق من 258 مستثمراً من 47 جنسية، بمتوسط استثمار 7210 دراهم.

وقالت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «بريبكو»، أميرة سجواني: «الزخم الذي نشهده مع (بريبكو مِنت) يؤكد الاتجاه القوي نحو ترميز العقارات كخيار استثماري جديد وواعد»، وأضافت: «يبحث المستثمرون اليوم عن حلول مرنة وشفافة، وفرص حقيقية لدخول السوق العقارية بمبالغ منخفضة، ونحن سعداء بالإقبال المتزايد يوماً بعد يوم، وأرى أن مستقبل الترميز العقاري سيكون واعداً بلاشك».