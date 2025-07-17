منتدى الأعمال الإماراتي - الطاجيكي يبحث الشراكات الاقتصادية

ترأس وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، وفداً من دولة الإمارات، للمشاركة في «منتدى الأعمال الإماراتي – الطاجيكستاني»، الذي استضافته العاصمة الطاجيكية دوشنبه، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية.

وفي إطار الزيارة، عقد المري سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الطاجيكيين، في مقدمتهم رئيس وزراء طاجيكستان، قُهير رسول زاده، حيث جرى بحث سبل تعزيز مسارات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، خصوصاً الاقتصاد الجديد، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة.

كما التقى وزراء: الصناعة والتكنولوجيات الجديدة، والمالية، والتنمية الاقتصادية والتجارة، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز بيئة الأعمال، ومناقشة مشاريع التعاون المحتملة في مجالات التمويل المستدام، وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الاقتصاد الجديد والمناطق الاقتصادية الحرة.

كما التقى وزير الاقتصاد والسياحة، مدير وكالة الطيران المدني في طاجيكستان؛ نظرزود حبيب الله تيمور، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالي الطيران والسياحة، بما يشمل توسيع الخدمات وزيادة الربط بين البلدين، عبر تطوير الشراكة في مجالات السلامة الجوية، وتوسيع المسارات، والترويج للوجهات السياحية.

وأكد المري، في كلمته الافتتاحية للمنتدى: «ننظر إلى طاجيكستان كشريك اقتصادي مهم وسوق واعدة في منطقة آسيا الوسطى، حيث تتميز بفرص استثمارية غنية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والزراعة والسياحة، وحريصون على مد جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال الطاجيكي والإماراتي، وتهيئة بيئة داعمة للمستثمرين ورجال الأعمال لتأسيس مشروعات متبادلة تحقق قيمة اقتصادية مضافة للطرفين».

واستعرض المري أبرز المقومات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، كما دعا الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص بجمهورية طاجيكستان للمشاركة والحضور في فعاليات «قمة إنفستوبيا 2026»، التي تمثل منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف الدول، لمناقشة الفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وشهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون ثنائية بين الهيئة العامة للطيران المدني ووكالة الطيران المدني في طاجيكستان، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «Presight AI» الإماراتية وشركة «سمارت سيتي» الطاجيكية.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وطاجيكستان تشهد نمواً ملموساً ومتواصلاً، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بأكثر من 33% خلال عام 2024 لتصل إلى نحو 360 مليون دولار.

كما تعد دولة الإمارات ثاني أكبر مستثمر عالمياً في طاجيكستان، بإجمالي استثمارات بلغ نحو مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.