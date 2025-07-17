«الإمارات للشحن السريع» تمدّ نطاق خدماتها إلى أستراليا

أعلنت «طيران الإمارات» توسيع نطاق خدمات «الإمارات لخدمات الشحن السريع» لتشمل أستراليا، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على إطلاق هذه الخدمات، ما يؤكد التزام الناقلة بترسيخ معايير متفوقة جديدة في مجال التوصيل السريع للطرود والشحنات عبر الحدود، وربط الشركات وعملائها بخدمات سريعة وموثوقة ومرنة.

وستقدم «الإمارات لخدمات الشحن السريع» خدماتها إلى أربع مدن أسترالية رئيسة، هي: بريسبن، وملبورن، وبيرث، وسيدني، وذلك على متن 70 رحلة أسبوعياً، تسيرها الناقلة إلى أستراليا، حيث يوفر الجدول الحالي لرحلات الناقلة من أستراليا، وإليها قدرات اتصال لا مثيل لها مع مختلف الوجهات الرئيسة في أوروبا والشرق الأوسط، ما يمكن «الإمارات لخدمات الشحن السريع» من تقديم أسرع خدمة توصيل من الباب إلى الباب في غضون أيام، بالتعاون مع شريك نقل محلي يتمتع بشبكة توصيل قوية ومتكاملة، تتيح مد نطاق هذه الخدمات لتشمل جميع أنحاء أستراليا فور انطلاقها.

وقال نائب رئيس أول للمنتجات والابتكار في «الإمارات للشحن الجوي»، دينيس ليستر: «كنا واثقين منذ المرحلة التجريبية المبكرة لـ(الإمارات لخدمات الشحن السريع)، بأن أستراليا ستكون سوقاً رئيسة لهذه الخدمات التي ستقدم فوائد جمة للشركات والمستهلكين النهائيين، نظراً للتحديات اللوجستية الضخمة التي كانت تواجههم في هذا المجال، بسبب محدودية الخدمات المتاحة، حيث سيتيح تمتعنا بقدرات اتصال كثيفة مباشرة، وجداول رحلات عالية التردد، وحلولنا المرنة القابلة للتطوير تقديم خدمات غير مسبوقة».