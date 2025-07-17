«دبي الإسلامي» يشارك في تسهيلات تمويلية

أعلن بنك دبي الإسلامي مشاركته في صفقة تسهيلات تمويلية مشتركة ثنائية الشريحة بقيمة 1.85 مليار دولار، وبدعم من مجموعة من المقرضين الدوليين، لمصلحة «أولام الزراعية»، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الأعمال الزراعية، وتولى بنك دبي الإسلامي دور المنسق الرئيس المفوّض، ووكيل الاستثمار الرئيس للشريحة الإسلامية، معزّزاً بذلك دوره كمؤسسة مالية رائدة ومزود للتمويلات الخارجية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، للاستثمار في قطاعات كبيرة الأثر.

وبحسب البيان، تُمثّل الصفقة إضافة مهمة إلى محفظة «دبي الإسلامي» المتنامية من التسهيلات الإسلامية المشتركة عبر القطاعات الناشئة، ما يدل على قدرة البنك وكفاءته في توجيه رأس المال الإسلامي لقطاعات تحظى بأهمية عالمية، كما تعكس التزام «دبي الإسلامي» بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لاسيما تلك التي تُركّز على النمو الاقتصادي الشامل، والبنية التحتية المستدامة، وبناء شراكات عالمية.

وقال رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في «دبي الإسلامي»، علي أحمد: «يُسعدنا إتمام أولى صفقاتنا مع (شركة أولام الزراعية)، ما يعكس بوضوح الطلب العالمي المتزايد على السيولة الإسلامية، بوصفها أداة رئيسة وليست بديلاً لتمويل الاقتصاد الحقيقي»، وأضاف: «يؤكد الدور الريادي لـ(دبي الإسلامي) في قيادة الشريحة الإسلامية لهذه التسهيلات التمويلية، قدرتنا على هيكلة صفقات التمويل المركبة العابرة للحدود، وتوسيع نطاقها وبناء الثقة بها».