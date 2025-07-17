«دبي المالي العالمي» يجري تعديلات على بعض تشريعاته

أصدر مركز دبي المالي العالمي تعديلات على بعض التشريعات، من خلال قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي، قانون رقم (1) لسنة 2005، ويشمل ذلك تعديلات على قانون حماية البيانات لتوفير حماية إضافية وحقوق في التقاضي لأصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي.

وأجرى المركز تعديلات على قانون حماية البيانات، بهدف إدخال حق التقاضي الخاص من خلال محاكم المركز، ما يعزز الحقوق والتدابير القانونية المُتاحة لأصحاب البيانات الذين تمت معالجة بياناتهم الشخصية بما يخالف قانون حماية البيانات.

وأوضح أنه تم إجراء تعديلات توضيحية إضافية، تتضمن تعديلات على نطاق تطبيق قانون حماية البيانات ونطاقه خارج الإقليم، وتحديث المادة 28 بشأن تبادل البيانات.

وأضاف المركز أنه تم إصدار بعض التعديلات التوضيحية في ما يتعلق بقانون الضمان، وقانون الإفلاس والعمل، لافتاً إلى أن قانون التعديل صدر في الثامن من يوليو، ودخل حيز التنفيذ في 15 يوليو 2025.