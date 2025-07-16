«12 ساعة من التخفيضات الحصرية» تنطلق في دبي بعد غد

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن «مفاجآت صيف دبي 2025» ستقدم أكبر نسبة تخفيضات خلال موسم صيف دبي، مع عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» يوم غد 18 يوليو، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 90% على منتجات أكثر من 100 علامة تجارية محلية وعالمية تشارك لمدة يوم واحد فقط من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً في جميع مراكز التسوق التابعة لـ «شركة ماجد الفطيم»، بما في ذلك: «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«ماي سيتي سنتر البرشاء».

ويشكل العرض فرصة مثالية لاقتناء أحدث صيحات الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأثاث المنزلي، والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى شراء الضروريات اليومية من محلات السوبرماركت والمتاجر الكبرى.

وسيحصل المتسوقون على جوائز قيمة عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، حيث تقدم عجلة الحظ جوائز خاصة ومكافآت فورية، في ما يمكن للمتسوقين الاستفادة من استرداد نقدي بنسبة 5% عند شراء الأزياء، والإكسسوارات، والمأكولات والمشروبات، وذلك من خلال مسح فواتير الشراء عبر تطبيق «شير». كما سيحظى زوار «مول الإمارات» الذين ينفقون 2000 درهم أو أكثر في معاملة واحدة، بفرصة الحصول على ما يصل إلى 20 ضعف نقاط «شير».

ويشكل عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» نقطة انطلاق موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى الذي يستمر حتى 10 أغسطس في مختلف أنحاء المدينة، ويقدم الكثير من العروض الترويجية والجوائز القيمة.

يذكر أن «مفاجآت صيف دبي 2025» تقام في دورتها الـ 28 في الفترة من 27 يونيو وحتى 31 أغسطس، لتسلط الضوء على فصل الصيف باعتباره من أفضل الأوقات للاستمتاع بكل ما تقدمه المدينة.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هذا العام، الدورة الأكبر والأكثر تميزاً من المفاجآت، والتي تقدم صيفاً ممتعاً للجميع، مع آلاف الأنشطة والعروض الممتعة على مدى 66 يوماً متواصلة.

وللمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ «مفاجآت صيف دبي»، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب متنوعة من التسوق وعلى فترات، وهي: «عروض عطلة الصيف» من 27 يونيو وحتى 17 يوليو، و«تخفيضات صيف دبي الكبرى» من 18 يوليو وحتى 10 أغسطس، و«العودة إلى المدارس» من 11 وحتى 31 أغسطس.



