«دناتا» تشغّل مركبات ذاتية القيادة في «مطار آل مكتوم»

أعلنت شركة «دناتا» العالمية، المتخصصة في مجال خدمات الطيران والسفر، عن بدء تشغيل أسطول من المركبات ذاتية القيادة في مطار دبي وورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، وأوضحت «دناتا» أنه ستتم إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يشغلون الجرارات اليدوية إلى مهام أكثر تعقيداً وذات قيمة مضافة.

وذكرت أنها بدأت في تنفيذ المشروع، الذي تبلغ كلفته ستة ملايين درهم (1.6 مليون دولار)، بالمستوى الثالث من القيادة الذاتية، الذي يتطلب إشرافاً بشرياً محدوداً، وستتم ترقية هذا المستوى إلى المستوى الرابع الذي يتميز بقدرات قيادة ذاتية كاملة في بيئات خاضعة للتحكم في أوائل عام 2026.