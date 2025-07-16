«دبي المالي» يقفز إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2008

قفز سوق دبي المالي، في نهاية تعاملات أمس، لأعلى مستوى منذ فبراير 2008، ليصعد مؤشره العام بنسبة 0.98% أو 57.47 نقطة، عند مستوى 5914.05 نقطة، مدعوماً بارتفاع الأسهم القيادية في قطاعَي البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 1.015 تريليون درهم، في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 1.027 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، بمكاسب بلغت نحو 11.74 مليار درهم.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت نحو 2.83 مليار درهم، فيما توزعت السيولة بواقع 958.32 مليون درهم في سوق دبي المالي، و1.87 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تداول 1.1 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 48.48 ألف صفقة.

ودعم صعود سوق دبي المالي، ارتفاع سهم شركة «الرمز كوربوريشن» بنسبة 15% عند 1.15 درهم، وبتداولات قاربت 1.1 مليون سهم، وصعد سهم «اكتتاب» بنسبة 14.88% عند 0.24 درهم، وبتداولات قاربت 33.95 مليون سهم، كما دعم أداء السوق، ارتفاع سهم شركة «الإثمار» بنسبة 7.48%، ليصل إلى 0.23 درهم، وبتداولات قاربت 94.7 مليون سهم، إضافة إلى ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 5.17% ليصل إلى 25.45 درهماً.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.87% عند مستوى 10150.65 نقطة، لأعلى مستوى منذ يناير 2023، وبتداولات بلغت 1.86 مليار درهم.