ضبط 3.5 ملايين علبة مُنتجات «غير مدفوعة الضريبة»

ضبطت الهيئة الاتحادية للضرائب عدداً من السلع الانتقائية المُخالِفة، التي كانت مُعدة للتهريب من قبل إحدى المنشآت في إمارة دبي، حيث قامت المنشأة، التي تم ضبطها، بتعبئة وتغليف سلع انتقائية وإخفائها بطريقة احتيالية، بغرض التهريب وتداولها في السوق المحلية في الدولة.

وكشفت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أنه في إطار جهودها لمكافحة التهرُّب الضريبي ورفع مستوى الامتثال الضريبي وحماية المستهلكين، نجح فريق مفتشي الهيئة في ضبط المنشأة التي قامت بإخفاء السلع الانتقائية المُخالِفة داخل شحنات ملابس وأحذية لتوجيهها بما بداخلها من سلع مهربة إلى السوق المحلية.

وأوضحت الهيئة أنه تم التحفّظ على جميع السلع الانتقائية المضبوطة، وإصدار تقييم ضريبي، وتقييم الغرامات المتعلقة بها، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد المنتجات الانتقائية المُخالِفة التي تم ضبطها بلغ أكثر من 3.5 ملايين علبة، اشتملت على 1.56 مليون علبة سجائر، و1.77 مليون علبة أجهزة وأدوات تدخين إلكترونية، و111.36 ألف علبة تبغ خام، و4000 علبة معسّل شيشة، و121 علبة أكياس نيكوتين، و4.6 آلاف علبة مشروبات انتقائية، فيما بلغت قيمة المستحقَّات الضريبية على هذه المنتجات 133.2 مليون درهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة غير المُمتثلة.

وذكرت الهيئة أن هذه الحملة جاءت في إطار الجهود الرقابية المستمرة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المتخصصة، مشددةً على ضرورة امتثال قطاعات الأعمال من مُنتجي ومُستوردي ومُخزني السلع الانتقائية للتشريعات الضريبية، بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية وتعديلاته، تجنباً للغرامات والعقوبات المطبقة في حال عدم الالتزام بالقوانين الضريبية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تُطبِّق آليات رقابية إلكترونية متطورة وفقاً لأفضل الممارسات، من بينها تثبيت العلامة المميّزة على علب التبغ ومنتجاته، حيث يتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونياً، يتحقق مفتشو الهيئة منها للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.