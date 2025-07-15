5 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» بالنصف الأول

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 18%، لتصل إلى 5.942 مليارات درهم (قبل خصم الضريبة)، عن النصف الأول من عام 2025، فيما سجل البنك أرباحاً صافية بعد الضريبة، بقيمة 5.014 مليارات درهم.

وزاد صافي دخل البنك من الفوائد خلال ستة أشهر بنسبة 7%، ليصل إلى 7.048 مليارات درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 36%، ليصل إلى 3.693 مليارات درهم، وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15%، ليصل إلى 10.741 مليارات درهم.

كذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك قبل خصم المخصصات بنسبة 22%، لتصل إلى 7.766 مليارات درهم.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 719 مليار درهم.

وأكد البنك ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 14%، بقيمة 46 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 8%، بقيمة 28 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ 378 مليار درهم.

كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19%، بقيمة 73 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 10%، بقيمة 42 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 463 مليار درهم.

وارتفعت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، لتبلغ 207 مليارات درهم، بنهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة 21%، بقيمة 35 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، وارتفاع بنسبة 11%، بقيمة 21 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بما يشكل نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء.