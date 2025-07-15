«ديوا» تنظم ورشة لشباب الهيئة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي

احتفاءً باليوم العالمي لمهارات الشباب 2025، المقام تحت شعار «تمكين الشباب من خلال الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية»، نظّم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ورشة تفاعلية، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» العالمية، لتوسيع معارف موظفي الهيئة الشباب حول سبل كتابة التعليمات الفعالة للمساعد الذكي «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن 30 من شباب الهيئة استكشفوا خلال الورشة الإمكانات المتقدمة التي توفرها تقنية «كوبايلوت» المتطورة من «مايكروسوفت»، والتي اعتمدتها الهيئة في يناير 2024، لتصبح بذلك من أولى المؤسسات الخدماتية عالمياً التي تعتمدها.

واطلع المشاركون خلال الورشة على طرق تحسين وتوسيع آفاق استخدام تقنية «كوبايلوت»، والتلخيص الذكي للمحتوى، وإنشاء المحتوى تلقائياً وتعديله، إلى جانب أبرز محطات التعاون الاستراتيجي بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «مايكروسوفت» العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة والأجندة الوطنية للشباب 2031، نلتزم بالمساهمة في بناء جيل قادر على التأثير وصناعة المستقبل، ونحرص على أن نبقى سبّاقين في تزويد شباب الهيئة بأحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وصقل مهاراتهم في هذا المجال، وندعم الشباب لأداء دورهم الرئيس في تسريع التحول الرقمي من خلال تمكينهم وتشجيعهم على الانتقال من مجرد مستخدمين لهذه التقنية المتقدمة إلى شركاء فاعلين في استثمارها كي يطوروا حلولاً مبتكرة ترتقي بالعمل الحكومي».

بدورها، قالت رئيسة مجلس شباب الهيئة، المهندسة عائشة محمد الرميثي: «بدعم من الإدارة العليا في الهيئة، ننظم ورش العمل والفعاليات المتخصصة بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، بهدف تطوير مهارات الشباب التقنية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواكبة أحدث التقنيات، والتكيف مع التغيرات العالمية المتسارعة ليكونوا حجر الأساس في التنمية المستدامة والشاملة».