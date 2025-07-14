بنوك تطرح حزمة عروض ومزايا لـ «موسم الصيف والسفر»

كثّفت بنوك في السوق المحلية عروضها على المنتجات المصرفية المختلفة بمناسبة فصل الصيف وموسم السفر، وشملت تلك العروض وفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، خفضاً للفائدة على تمويل السيارات، وعروضاً على بطاقات الائتمان، مثل الاسترجاع النقدي الكامل بنسبة 100% (كاش باك)، وتقديم تأمين مجاناً أو بأسعار رمزية عند حجز تذاكر الطيران باستخدام البطاقات الائتمانية، فضلاً عن عروض لتحويل الراتب، وفتح حساب جديد للمرة الأولى، وأخرى للتمويل العقاري، والودائع المصرفية.

ونصح مصرفيان المتعاملين بأهمية المقارنة بين العروض المطروحة، وقراءة بند الشروط والأحكام بعناية، والتحقق من صلاحية العرض وشروطه، لافتَين إلى أنه على الرغم من أن العروض البنكية تساعد المتعاملين في إدارة التكاليف المرتبطة بموسم السفر، فإن بعضها يتضمن شروطاً مثل وجود رسوم سنوية مرتفعة على البطاقات بعد العرض المجاني، أو اشتراط المكافآت باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة 12 شهراً.

عروض بنكية

وتفصيلاً، كثفت بنوك عاملة في الدولة، عروضها على المنتجات المصرفية المختلفة بمناسبة فصل الصيف وموسم السفر، تَركّز أهمها على تمويل السيارات بفائدة مخفضة تبدأ من 1.89% ثابتة، بالنسبة للبنوك التقليدية، فيما تُقدّم المصارف الإسلامية مرابحة تبدأ من 2.49%، مع تأجيل سداد القسط الأول حتى ستة أشهر متتالية.

وقدّمت البنوك كذلك عرضاً على بطاقات الائتمان، يتضمن استرجاع كامل الإنفاق الصيفي خلال يوليو وأغسطس بنسبة 100% (كاش باك)، مع فرص لجوائز إضافية للإنفاق المرتفع، واسترداد نقدي أيضاً بنسب متنوعة على المشتريات الدولية، ونقاط مضاعفة على برامج الولاء، والدخول إلى قاعات المطارات مجاناً عبر بطاقات ائتمان مميزة، مع توفير التوصيل من المطار ذهاباً وإياباً.

ومن العروض التي توفرها البنوك أيضاً، بمناسبة موسم السفر، التأمين مجاناً أو بأسعار رمزية عند حجز تذاكر الطيران باستخدام البطاقات الائتمانية، وخصومات على التأمين الصحي المؤقت للسفر، مع إمكانية استخراج بطاقات «تابعة» للبطاقة الأصلية دون رسوم.

كما عرضت بنوك تقسيطاً دون فوائد لتذاكر الطيران، وحجوزات الفنادق، والمشتريات من مكاتب السفر، فضلاً عن سحب على جوائز، مثل تذاكر طيران مجانية أو إقامة فندقية.

وفي ما يتعلق بتحويل الراتب وفتح حساب جديد للمرة الأولى، عرضت بنوك مكافأة مالية تراوح بين 250 درهماً و20 ألف درهم، مع أسعار فائدة ترويجية مخفضة خلال فصل الصيف، عند الحصول على قرض شخصي، مع تأجيل أول قسط لمدة تبدأ من 90 يوماً، وتصل إلى ستة أشهر.

بدوره، حظي التمويل العقاري من البنوك، بحصة من عروض الصيف، حيث تُعفي بعض البنوك المتعاملين من رسوم القرض، مع تأجيل البدء في السداد فترة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وعلى مستوى الودائع المصرفية، طرحت بنوك عروضاً لجذبها، منها حسابات توفير ذات عائد مرتفع يصل إلى 6.25% على الأموال الجديدة، بشرط ألا يقل الرصيد عن 50 ألف درهم شهرياً.

خطط سنوية

وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «العروض الموسمية والصيفية تتم وفق خطط سنوية للبنوك، بهدف الترويج وبيع المنتجات، وجذب مزيد من المتعاملين والحسابات الجديدة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «من المهم أن يقارن المتعامل بين العروض المطروحة ويختار الأنسب له، مع ضرورة قراءة بند الشروط والأحكام بعناية، والتحقق من صلاحية العرض وشروطه».

وتابع نصر: «في ما يخص نظام المكافآت والتقسيط والتأمين على السفر، فإنه يجب السؤال عن الرسوم، وما إذا كانت هناك فوائد أو مبالغ مستقطعة، والأهم من ذلك ألا يُقدّم المتعامل على هذه العروض، طالما لا توجد حاجة فعلية لها».

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي: «يرتبط فصل الصيف عادة بالسفر والتسوق، لذلك فإن العروض البنكية تساعد المتعاملين في إدارة التكاليف المرتبطة بهذا الموسم، فضلاً عن كونها أداة تسويق ذكية لجذب المتعاملين، لكنها في المقابل تحمل مخاطر يجب على المتعامل الانتباه إليها، منها أن بعض العروض تشترط فتح بطاقات برسوم سنوية مرتفعة بعد العرض المجاني، كما أن بعض المكافآت مشروطة باستمرار العلاقة لمدة 12 شهراً، وقد تخصم عند الإنهاء المبكر».

وأضافت العلي: «الإفراط في استخدام العروض أو فتح حسابات عدة، قد يؤثر في التصنيف الائتماني، فضلاً عن أنه يغري المتعاملين بالإنفاق الزائد على الحاجة الفعلية، خصوصاً إذا وجد (كاش باك) على الإنفاق»، لافتة إلى أن بعض البنوك ترفع معدل سعر الفائدة أو الرسوم بشكل كبير، خصوصاً في التمويلات بعد انتهاء العرض، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه المتعامل، من خلال قراءة الشروط والأحكام بدقة وعناية.

مصرفيان يُحذّران من الإنفاق المفرط، وينصحان بقراءة الشروط والأحكام بعناية.