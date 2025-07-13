61.2 مليون نسمة سكان «دول التعاون» بنهاية 2024

بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية العام الماضي 61.2 مليون نسمة بزيادة قدرها أكثر من 2.1 مليون نسمة مقارنة بعام 2023 وبنسبة بلغت 36%، وفق ما أظهرته آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشارت إحصاءات المركز الصادرة بمناسبة الاحتفال بيوم السكان العالمي الذي يصادف 11 يوليو من كل عام إلى تعافٍ سريع للسكان في دول المجلس من تأثير جائحة «كوفيد - 19»، حيث زاد عدد السكان منذ عام 2021 بنحو 7.6 ملايين نسمة، أي ما نسبته 14.2%، ما يعكس استئناف النمو السكاني بوتيرة متسارعة بعد التباطؤ الذي شهدته بعض الدول خلال فترة الجائحة.