«طيران الإمارات» تتصدر أفضل العلامات التجارية العالمية الموصى بها

تصدرت شركة طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، قائمة «YouGov» لأفضل 10 علامات تجارية عالمية موصى بها لعام 2025، ما يجسد مكانة الناقلة وسمعتها الرفيعة بين المسافرين، مع نجاحها في تلبية وعدها الراسخ بالسفر بـ«تميز دائم».

وتعد «طيران الإمارات» الناقلة الوحيدة التي حازت هذه المرتبة ضمن القائمة، والتي تقيس نسبة عملاء العلامات التجارية الذين يوصون بها لأقربائهم وأصدقائهم وزملائهم، حيث حققت «طيران الإمارات» نسبة 88.4%، لتتصدر القائمة هذا العام بفارق كبير عن أقرب علامة تجارية، كما كانت الناقلة الوحيدة ضمن القائمة التي تضم نخبة من أبرز وأشهر العلامات التجارية العالمية.

وذكر بيان، أمس، أن هذا التصنيف الذي أعدته شركة «YouGov» استند إلى استطلاع لآراء أكثر من مليون شخص في 28 سوقاً حول العالم، مع تتبع أداء العلامة التجارية يومياً على مدى الفترة بين الأول من يونيو 2024 و31 مايو 2025، حيث تم تجميع درجات التوصية الإيجابية لكل علامة تجارية عالمية لتحديد أفضل 10 علامات تجارية، وترجيحها حسب حجم قاعدة عملاء العلامة التجارية بكل سوق.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك: «يؤكد هذا التقدير الرفيع متانة العلاقة الوثيقة التي بنيناها مع عملائنا في جميع أنحاء العالم، ومدى ولائهم وثقتهم بنا ليس لنقلهم إلى وجهاتهم فحسب، لكن للقيام بذلك بتميز وعناية وموثوقية عالية».

وأضاف: «نحن ملتزمون بمواصلة تطوير تجربتنا الاستثنائية بالفعل، وترسيخ معايير متفوقة جديدة في السفر، لضمان أن تظل (طيران الإمارات) على الدوام علامة تجارية متميزة يفخر عملاؤها بالتوصية بها».

وكانت «طيران الإمارات»، حازت تقدير «YouGov» كأكثر علامة تجارية مُوصى بها في دولة الإمارات في تصنيفات 2024 بنتيجة 92.6%. كما سجلت الناقلة مركز الصدارة في قائمة «أكثر العملاء رضا بين المسافرين الأميركيين» ضمن استطلاع «YouGov» لشركات الطيران الأميركية لعام 2024، وكانت من بين أفضل 10 ناقلات جوية بحسب جيلي «الألفية» و«زد» في الولايات المتحدة.

وتعد «YouGov» شركة دولية متخصصة في أبحاث وتحليلات البيانات عبر الإنترنت، وهي تحتل مكانة رائدة في أبحاث السوق واستطلاعات اهتمامات المستهلكين المحايدة.

إلى ذلك، بدأت «طيران الإمارات» تشغيل طائراتها من طراز «بوينغ 777» المحدثة على رحلاتها بين دبي وماليه، في إطار التزامها تقديم أفضل المنتجات والخدمات لمسافريها من جزر المالديف وإليها.

وتشمل المزايا التي تتمتع بها الطائرات المحدثة، التصميم الجديد الذي امتدت لمساته لجميع أنحائها، ومقصورات المسافرين التي تم تجديدها، إلى جانب إدخال الدرجة السياحية الممتازة التي حظيت بترحيب واستحسان من المسافرين الساعين للتمتع بتجربة سفر أكثر تميزاً.

كما ستشغل «طيران الإمارات» أيضاً طائراتها المحدثة من طراز «بوينغ 777» ذات الأربع درجات على رحلاتها بين دبي وكولومبو اعتباراً من 18 يوليو الجاري، لتصبح بذلك ثاني رحلة يومية للناقلة إلى كولومبو تتضمن مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، التي باتت الناقلة توفرها على رحلاتها إلى أكثر من 40 وجهة، ما يتيح للمسافرين إلى هذه الوجهات، بما فيها جزر المالديف وسريلانكا التمتع بتجربة سفر مترفة ومريحة.