«الإمارات للألمنيوم» تدشن المشروع التجريبي لتقنية «الصهر» الذكية

دشنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خلية الاختزال الأخيرة ضمن مشروع الشركة التجريبي لتقنية الصهر الذكية من الجيل الجديد في موقع الطويلة، وذلك في خطوة تمهيدية لاعتمادها على نطاق واسع في المستقبل.

ويُعد المشروع التجريبي، ركيزة أساسية لدعم نمو الشركة المستقبلي، وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تقنيات الصهر على مستوى العالم، كما تُعد تقنية «EX» الجيل العاشر من تقنيات الصهر التي طورتها الشركة، وتم تصميمها لزيادة إنتاج الألمنيوم مع خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حميد الشمري، إن «تقنية (EX) تعزز مكانة الإمارات العالمية للألمنيوم كشركة رائدة في قطاع صناعة الألمنيوم على مستوى العالم»، مؤكداً تطلعهم إلى اعتماد هذه التقنية في مشروع الشركة المرتقب في أوكلاهوما، الذي سيكون أول منشأة جديدة لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980.

وأوضح أنه سيتم إجراء اختبارات باستخدام «ألومينا» مكررة من «البوكسيت» المستورد من دول عدة لإثبات مرونة التقنية وقابليتها للتطبيق عالمياً.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، أن «المشروع التجريبي لتقنية EX الجديدة يعد خطوة استراتيجية للشركة، وأحدث إنجازات (الإمارات للألمنيوم) الرائدة على مدار تاريخها الطويل في مجال الابتكار التكنولوجي»، موضحاً أن أداء خلايا الاختزال بتقنية «EX» خلال الأسابيع الأولى من مرحلة التشغيل الأولي فاقت التوقعات، ما يعكس الإمكانات الكبيرة للتقنية.

وبدأ العمل على إنشاء الخلايا التجريبية العشر لهذه التقنية في أواخر عام 2024، وبدأت أول خلية منها العمل في منتصف يونيو.