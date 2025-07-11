«المركزي» يغرّم أحد البنوك 3 ملايين درهم

فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك، بلغت قيمتها ثلاثة ملايين درهم، وذلك بموجب أحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش، التي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات الصادرة عن «المركزي»، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.