«دبي المالي» يربح 3.1 مليارات درهم

أغلق سوق دبي المالي، أمس، متجاوزاً مجدداً أعلى مستوى وصل إليه منذ الخامس من يونيو 2008، المحقق في جلسة مستهل الأسبوع، ليصعد مؤشره العام بنسبة 0.68% أو 39.39 نقطة عند مستوى 5833.78 نقطة، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين والتوقعات الإيجابية حيال نتائج الأعمال النصف سنوية للشركات المدرجة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالسوق من 993.697 مليار درهم، في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 996.842 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، بمكاسب بلغت 3.14 مليارات درهم.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت نحو 2.5 مليار درهم، فيما توزعت السيولة بواقع 1.17 مليار درهم في سوق دبي المالي، و1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تداول 1.26 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 49.02 ألف صفقة.

وارتفع سهم شركة «الاتحاد العقارية» بنسبة 14.9% عند 0.85 درهم، وبتداولات قاربت 230.11 مليون سهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أبريل لعام 2018، فيما صعد سهم «ديار للتطوير» بنسبة 6.92% عند 1.05 درهم، وبتداولات قاربت 110.02 ملايين سهم.

كما دعم صعود سوق دبي، ارتفاع سهم شركة «شعاع كابيتال» بنسبة 5.11%، ليصل إلى 0.267 درهم، وبتداولات قاربت 99.15 مليون سهم، إضافة إلى ارتفاع سهم «الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 4.82% ليصل إلى 6.3 دراهم، وسهم «سوق دبي المالي» بنسبة 4.02% إلى 1.81 درهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.37% عند مستوى 10049 نقطة، وبتداولات بلغت 1.34 مليار درهم.

وقفز سهم «فودكو الوطنية للمواد الغذائية» بنسبة 6.55% إلى 1.79%، وارتفع سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 6.14% عند 0.48 درهم، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 2.94% عند 14 درهماً.

وتعقيباً، قال الخبير في أسواق المال، وائل مهدي، إن عودة سوق دبي المالي للتداول فوق مستوى 5800 نقطة جاءت مدعومة بأداء قوي للأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات، وعلى رأسها شركة إعمار العقارية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي.

وأضاف مهدي لـ«الإمارات اليوم»، أن سوقَي دبي وأبوظبي يخطوان خطوات ثابتة نحو تحقيق مستويات قياسية جديدة، بدعم من تنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين في الوقت الراهن، وتوقعات إيجابية لنتائج أعمال الشركات في الربع الثاني، ما أسهم في ضخ سيولة كبيرة في السوقين.

وتوقّع مهدي انطلاقة قوية لسوق دبي المالي والوصول إلى مستوى 6000 نقطة، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 11.5% منذ مطلع العام، محققاً أفضل أداء سوقي في المنطقة.