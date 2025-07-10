«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى سيالكوت الباكستانية

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة في العاصمة الإماراتية، والتابعة لمجموعة «العربية للطيران»، عن إطلاق وجهة جديدة تربط بين مطار زايد الدولي ومطار سيالكوت الدولي في باكستان، اعتباراً من 17 يوليو 2025، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، لتوسّع حضورها المتنامي في السوق الباكستانية، وتضيف بذلك مطار سيالكوت الدولي كثالث وجهاتها في باكستان بعد مطاري «فيصل آباد» و«ملتان» الدوليين.

وأفادت «العربية أبوظبي»، في بيان، بأن سيالكوت تعد إحدى أبرز المدن الصناعية ومراكز التصدير في باكستان، وتقع شمال شرق إقليم البنجاب عند سفوح تلال كشمير بالقرب من نهر «تشناب»، لافتة إلى أن هذه الخدمة الجديدة تأتي استجابةً للطلب المتزايد من المسافرين بغرض الأعمال، فضلاً عن الجاليات المقيمة، ما يعزز الربط الجوي بين المنطقتين. ووفقاً لجدول الرحلات إلى مطار سيالكوت الدولي، اعتباراً من 17 يوليو 2025، تغادر الرحلة رقم (3L 311) مدينة أبوظبي أيام الإثنين والخميس والسبت، في تمام الساعة 01:35 صباحاً بالتوقيت المحلي، لتصل إلى سيالكوت في تمام الساعة 06:00 صباحاً، فيما تغادر الرحلة رقم (3L 312) مدينة سيالكوت في تمام الساعة 06:50 صباحاً، لتصل إلى مدينة أبوظبي في تمام الساعة 9:20 صباحاً بالتوقيت المحلي للمدينتين. وتشغّل «العربية أبوظبي» أسطولاً حديثاً يتكون من 12 طائرة من طراز «إيرباص A320»، ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم. وتوفر الشركة تجربة سفر متميزة مع خدمة «SkyTime» للبث الترفيهي المجاني أثناء الرحلات، وقائمة «SkyCafe» لخدمات المأكولات والمشروبات بأسعار مميزة، كما توفر للمسافرين برنامج الولاء «Air Rewards» الذي يتيح لهم كسب النقاط وإنفاقها على الرحلات والخدمات الأخرى، وأوضحت الشركة أنه يمكن للمتعاملين حجز رحلاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة العربية للطيران، أو الاتصال بمركز خدمة المتعاملين، أو عبر وكلاء السفر المعتمدين.