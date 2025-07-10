1.2 مليار درهم مبيعات «حياة» في «دبي الجنوب»

أعلنت شركة دبي الجنوب للعقارات، أمس، بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل من مشروعها السكني الفاخر الجديد «حياة»، وذلك خلال ساعات من إطلاقه، محققة مبيعات تجاوزت 1.2 مليار درهم.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن مشروع «حياة» يضم 2500 وحدة سكنية متنوعة، تشمل منازل «تاون هاوس»، وفللاً شبه مستقلة، وأخرى مستقلة، إضافة إلى شقق سكنية، فضلاً عن شقق فندقية، بتصاميم تراوح بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم، وقال المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، نبيل الكندي، إن «الطلب القوي الذي نشهده يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها السكان لمنطقة دبي الجنوب، كموقع مفضل للعيش والاستثمار».