أحمد بن سعيد يعتمد تعيينات جديدة في مناصب قيادية لـ «دييز»

اعتمد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، تعيينات جديدة في مناصب قيادية عُليا ضمن الهيكل الإداري للسلطة، وذلك في إطار استراتيجية «دييز» الرامية إلى تعزيز منظومة الحوكمة القيادية، ودعماً لمسيرة التكامل المؤسّسي والتحوّل الشامل في عمليات السلطة.

وشملت التعيينات الجديدة تعيين جمعة المطروشي في منصب مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمارات والشراكات في «دييز»، وتعيين بدر بوهنّاد مديراً عاماً لـ«واحة دبي للسيليكون».

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن «هذه التعيينات تأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية القادرة على إحداث الفارق، من خلال مزيج من الخبرات القيادية والطاقات الشابة الواعدة، بما يسهم في تمكين الجيل الجديد من القادة، وتعزيز قدرات فرق العمل الوطنية لقيادة المرحلة المقبلة بكفاءة واقتدار، ودفع مسيرة التكامل وتطوير نموذج اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة».

وتُجسّد هذه التعيينات توجّه «دييز» الاستراتيجي نحو تطوير بيئة استثمارية أكثر تكاملاً وجاذبية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يدعم إسهامها المباشر في تحقيق أولويات خطة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى جعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل.

. تعيين جمعة المطروشي مساعداً للرئيس التنفيذي للاستثمارات والشراكات في «دييز»، وبدر بوهنّاد مديراً عاماً لـ «واحة دبي للسيليكون».