«أبوظبي للتنمية» يدشن مطار مافارو في المالديف

شهد مسؤولو صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية المالديف، أمس، تدشين «مطار مافارو الدولي»، الذي موّله الصندوق بقيمة تقارب 367 مليون درهم، وقال مدير عام الصندوق، محمد سيف السويدي، إن المشروع النموذجي يعكس الأهداف المشتركة التي تجمع بين الصندوق وحكومة المالديف، وأضاف: «نحن على ثقة بأن هذا المشروع سيحقق نتائج استراتيجية غير مسبوقة، من شأنها رفع قدرة البلاد على جذب الاستثمارات وتنشيط القطاع السياحي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام».

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في المالديف منذ عام 1978، حيث موّل 11 مشروعاً استراتيجياً بقيمة إجمالية بلغت 1.11 مليار درهم.