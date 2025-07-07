كهرباء وبلدية الشارقة تطلقان خدمة رقمية جديدة

أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالتعاون مع بلدية الشارقة، خدمة استباقية جديدة من خلال تفعيل نظام الربط الإلكتروني المباشر، لتوصيل خدمات الهيئة تلقائياً بعد تصديق عقد الإيجار لدى البلدية من دون الحاجة إلى مراجعة أكثر من جهة، أو تقديم طلبات منفصلة.

وقال مدير إدارة خدمة المشتركين في الهيئة، الدكتور حسين العسكر، إن الهيئة بدأت تقديم خدمات استباقية تتمثّل في إغلاق الحسابات تلقائياً، بعد إصدار براءة الذمة من بلدية الشارقة، واليوم تُطلق خدمة استباقية جديدة لبدء الخدمة، حيث يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى المشترك الجديد، تتضمن قيمة التأمين المستحق، وفور سداد التأمين يتم توصيل الخدمة مباشرة دون تدخل من طرف المشترك.