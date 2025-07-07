دبي تُطوّر آليات تدعم تداول العقارات رقمياً

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تعاون مع شركة «كريبتو.كوم»، بهدف تطوير بيئة استثمار رقمية للأصول العقارية الافتراضية، واستكشاف استخدامات تقنيات الـ«بلوك تشين» والعملات الرقمية في القطاع، في خطوة تنسجم مع توجهات حكومة دبي نحو تسريع التحول الرقمي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي، والاستثمار العقاري الذكي.

ويأتي توقيع المذكرة في وقت أعلنت فيه حكومة دبي توجهها لإتاحة سداد الرسوم الحكومية بالعملات الرقمية المشفّرة، ما يُشكّل مرحلة جديدة من التكامل بين القطاعين الحكومي والتقني، ويعزز ريادة الإمارة في تبنّي الابتكار في الخدمات الحكومية.

كما تنسجم المذكرة مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى تطوير منظومة عقارية مستدامة وذكية، قائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز قدرة دبي على جذب الاستثمارات النوعية، للوصول إلى تريليون درهم بحلول 2033.

وقّع المذكرة المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمر حمد بوشهاب، والمخول بالتوقيع عن شركة «كريبتو.كوم»، محمد عبداللطيف الحكيم، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير آليات تدعم تداول العقارات رقمياً، من خلال توظيف تقنيات الـ«بلوك تشين» والأصول الافتراضية، واستكشاف فرص استخدام العملات الرقمية المشفرة في المعاملات العقارية، بما يُسهم في تعزيز السيولة، ويواكب التوجهات الحديثة في الاستثمار الذكي. كما يهدف إلى بناء بيئة رقمية متكاملة تتيح تداول الأصول العقارية، والتحقق من المستثمرين، وتنفيذ عمليات الحفظ والتسوية الرقمية، ضمن إطار آمن ومتطور.

وتسعى الشراكة أيضاً إلى الإسهام في تعزيز مكانة سوق دبي المالي العقاري كوجهة أولى للاستثمار العقاري الرقمي، من خلال تطوير أدوات استثمارية جديدة ترتكز على الابتكار، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين العالميين، ويواكب تطور السوق العقارية في الإمارة.

ويعكس هذا التعاون حرص الدائرة على مواكبة الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً، للعيش والعمل والاستثمار، إلى جانب دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي ترتكز على توفير مناخ استثماري مثالي، يُعزّز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة، تُسهم في تحقيق النمو المستدام.

وبموجب هذا التعاون ستدرس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إمكانية توظيف المنصات والحلول التقنية التي تقترحها «كريبتو.كوم» في مجالات ترميز العقارات وتداول الأصول الرقمية، مع تقديم الدعم الإداري واللوجستي اللازم لتيسير تنفيذ المشروعات المشتركة، وتقييم المقترحات بناء على الأطر التنظيمية المعتمدة لدى الدائرة. كما تلتزم الدائرة بتوفير جميع المتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة، بما يضمن توافق المشروعات مع أنظمة إمارة دبي.

فيما ستعمل «كريبتو.كوم» على اقتراح الحلول التقنية المناسبة لتوظيف العملات الرقمية في القطاع العقاري، وتقديم الدعم الفني والاستشارات التقنية اللازمة، إلى جانب أدوات تحليلية وتقارير تُسهم في دعم اتخاذ القرار، بشأن المشروعات الرقمية. كما ستوفر الشركة - عند الاتفاق على تنفيذ أي من المشروعات المقترحة - جميع المستندات الفنية والقانونية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بما ينسجم مع التشريعات المعمول بها في الإمارة.

ويُمثّل توقيع هذه المذكرة محطة استراتيجية جديدة ضمن جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتعزيز الابتكار في القطاع العقاري، وتوفير بيئة متكاملة تدعم تطوير سوق رقمية متقدمة، تفتح آفاقاً استثمارية جديدة، وترسّخ مكانة دبي في طليعة المدن العالمية في تبنّي أحدث الحلول العقارية الرقمية.