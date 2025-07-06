حكم قضائي يدين «ميتا» بشأن خصوصية البيانات

أمرت محكمة ألمانية، أول من أمس، شركة «ميتا» الأميركية العملاقة بدفع 5000 يورو لأحد مستخدمي «فيس بوك»، لانتهاكها قواعد حماية البيانات الأوروبية، في قرار يمهد الطريق لمزيد من الشكاوى. وذكر بيان صادر عن محكمة «لايبزيغ» الإقليمية في شرق ألمانيا أن الغرامة «المرتفعة» مردها إلى «انتهاك ميتا الجسيم لقانون حماية البيانات الأوروبي»، من خلال أدواتها «التجارية» المصممة لتحديد هوية مستخدمي «فيس بوك»، وبالتالي تحقيق مليارات الدولارات من خلال الإعلانات الموجهة. وتخالف هذه الممارسة القانون الأوروبي، لأنها تؤدي إلى مراقبة شبه دائمة لحياة المستخدمين الخاصة، حتى عندما لا يكونون يستخدمون حساباتهم على «فيس بوك» أو «إنستغرام».