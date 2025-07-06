وفد برازيلي يطّلع على أبرز المشروعات والمبادرات الخضراء في دبي

استقبل مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وفداً رفيع المستوى من جمهورية البرازيل الاتحادية، برئاسة حكام ونواب حكام الولايات الشمالية الشرقية البرازيلية. وتعرّف الوفد الزائر إلى أحدث ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم، وأهم المشاريع والمبادرات الخضراء في دبي، إلى جانب أبرز مشاريع الهيئة، ومنها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وقدمت مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتورة عائشة النعيمي، للوفد الزائر شرحاً موسعاً عن أبرز مشاريع الهيئة، ومنها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، ومشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، ومبادرة «الشاحن الأخضر» التي وفرت أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة.

وأثنى الوفد الزائر على تميز تجربة الهيئة وريادتها العالمية في مجال الاستدامة، مشيراً إلى أن التجارب الناجحة التي طبقتها الهيئة في مشاريعها أصبحت مثالاً يحتذى في أهمية استثمار الابتكار وأحدث التقنيات لتحقيق نقلة نوعية نحو المستقبل المستدام. وترحّب الهيئة بالوفود الزائرة التي تجد في مركز الاستدامة والابتكار منصة عالمية لتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص وريادة الأعمال في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، واستكشاف فرص استثمار أحدث التقنيات لتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدامة. ويدعم المركز جهود الهيئة لترسيخ الدور المحوري الذي تؤديه الإمارات العربية المتحدة في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.