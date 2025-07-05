3200مستثمر بريطاني في «راكز»

اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، جولة ترويجية استمرت أسبوعاً في المملكة المتحدة، بغرض تعزيز علاقاتها مع مجتمع الأعمال البريطاني، في وقت يحتضن مجتمع أعمال «راكز» حالياً أكثر من 3200 مستثمر بريطاني، فيما شهد عدد المستثمرين النشطين من المملكة المتحدة نمواً بنسبة تجاوزت 37% خلال العامين الماضيين.

وخلال الجولة سلطت الهيئة، الضوء على الجاذبية المتزايدة لإمارة رأس الخيمة كمركز استراتيجي للتوسع عالمياً.

وترأس وفد الهيئة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، رامي جلاد، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع شركات عاملة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والسلع الفاخرة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

وشهدت هذه اللقاءات اهتماماً متزايداً بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها إمارة رأس الخيمة، والتي تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والبنية التحتية المتطورة، والوصول السهل إلى الأسواق الإقليمية.