«طيران الإمارات» تُشغّل «A350» الجديدة إلى مسقط

بدأت شركة طيران الإمارات، تشغيل أحدث طائراتها من طراز «إيرباص A350»، على رحلاتها اليومية بين دبي ومسقط، حيث تم تقديم موعد تشغيل هذه الطائرة لمدة أسبوع عن الموعد المقرر سابقاً.

وذكرت الشركة في بيان أمس، أنها بدأت تشغيل الطائرة على الرحلة «ئي كيه 866»، التي تغادر دبي في الساعة 2:15 فجراً وتصل مسقط الساعة 3:30 فجراً، أما رحلة العودة «ئي كيه 867»، فتغادر مسقط الساعة 4:40 فجراً لتصل دبي الساعة 5:55 صباحاً.

وتتيح هذه المواعيد للمسافرين مواصلة رحلاتهم إلى مختلف الوجهات في أوروبا والأميركتين وإفريقيا وآسيا.

وتوفر الطائرة 312 مقعداً ضمن ثلاث درجات، حيث تضم درجة الأعمال 32 مقعداً قابلاً للتحول إلى سرير مسطح تماماً بتوزيع (1-2-1)، فيما تضم الدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً بتوزيع (2-3-2)، والدرجة السياحية 259 مقعداً بتوزيع (3-3-3).

ويُجسّد تشغيل طائرات «A350» إلى مسقط التزام «طيران الإمارات» المستمر تجاه مسافريها في سلطنة عُمان، حيث تُعدّ مسقط من أوائل مدن المنطقة التي تستقبل طائرات الجيل الجديد من طراز «A350»، لتنضم إلى شبكة متنامية، تشمل الكويت والبحرين والدمام وعمان، إضافة إلى وجهات دولية أخرى، مثل إدنبرة ومومباي وتونس وكولومبو وأحمد آباد.

وتسلّمت «طيران الإمارات» حتى الآن سبع طائرات من طراز «إيرباص A350» ضمن أسطولها، ومن المتوقع أن تستخدم هذه الطائرات على رحلاتها إلى 17 وجهة عبر شبكتها العالمية في نهاية هذا العام.

ولتلبية الطلب الحالي على السفر خلال فصل الصيف، شغلت «طيران الإمارات» رحلتين أسبوعيتين إضافيتين بين دبي ومسقط، يومي الخميس والسبت.