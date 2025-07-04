بيع «بنتهاوس» في دبي بـ 125 مليون درهم

أعلنت شركة «أرادَ» للتطوير العقاري، بيع «المطلّ»، وهي شقة «بنتهاوس» في مشروع «أكالا» بجوار مركز دبي المالي العالمي، مقابل 125 مليون درهم.

وأفادت في بيان أمس، بأنه تم تصنيف هذه الوحدة السكنية فائقة الفخامة من بين أفضل 10 شقق قيمةً تم بيعها في دبي في عام 2025.

وبحسب «أرادَ»، تمتد «المطلّ» على طابقين في الجزء العلوي من أحد برجي «أكالا» التوأمين بارتفاع 220 متراً، وتوفر إطلالات بانورامية على «برج خليفة» و«وسط مدينة دبي»، ومركز دبي المالي العالمي.

وذكرت الشركة أن مساحة «المطلّ» تبلغ أكثر من 23 ألف قدم مربعة، وهي أكبر من أي شقة تم بيعها على الإطلاق في مركز دبي المالي العالمي، كما أنها أكبر شقة تم بيعها في دبي حتى الآن خلال العام الجاري 2025.

ويقع مشروع «أكالا» الذي تبلغ كُلفته خمسة مليارات درهم بين برج «إندكس» وأبراج «سنترال بارك»، ويرتكز على نظام بيئي دقيق للصحة والعافية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»، أحمد الخشيبي: «جاء مشروع (أكالا) باعتباره أكثر المساكن الصحيّة تقدماً على مستوى العالم، ويؤكد هذا البيع قوة الطلب على فئة جديدة كليّاً من العقارات، وهو مفهوم ذكي ويركز على الرفاهية والعافية على المدى الطويل»، وأضاف: «القيمة العالية لشقة الـ(بنتهاوس)، والتي تُعدّ نادرة في قطاع العقارات غير المطلة على واجهة بحرية، تشير إلى مدى تميّز موقع (أكالا)، وجودة المنتج المقدّم ومكانة العلامة التجارية».

وبحسب «أرادَ»، فإن الأعمال الإنشائية في «أكالا» ستبدأ في عام 2026 ومن المتوقع انتهاؤها بحلول نهاية 2029. كما تشتمل المساكن البالغ عددها 534 تحت علامة «أكالا» التجارية، إضافة إلى فندق فاخر من فئة خمس نجوم، على ميزات صحيّة مدمجة، بما في ذلك أنظمة تنقية الهواء والماء المتقدمة.