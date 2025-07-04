ورشة عمل حول ضريبة الشركات

عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل في أبوظبي حول تعامل «المؤسسات العائلية» لأغراض مرسوم بقانون اتحادي (رقم 47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، والشروط الواجب توافرها لتصنيف الكيان كمؤسسة عائلية لأغراض قانون ضريبة الشركات، وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأن نحو 290 من المعنيين بقطاع «المؤسسات العائلية» شاركوا في الورشة، بحضور عدد من المسؤولين من الجهات المتخصصة بالقطاعين الحكومي والخاص، وجدَّدت الهيئة، خلال الورشة، دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين، للإسراع في تقديم طلبات التسجيل، للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات الناتجة عن التأخر في تقديم الطلبات.