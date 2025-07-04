«دبي للاستثمار» تعلن تعيينات جديدة على المستوى القيادي

أعلنت «دبي للاستثمار»، تعيين مشتاق مسعود في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، بعد أن شغل خلال الفترة الماضية منصب الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة.

وبحسب بيان صادر أمس، سيكون مسعود مسؤولاً في مهمته الجديدة، عن قيادة الاستراتيجية التشغيلية للمجموعة مع التركيز على الارتقاء بمستويات الكفاءة لدى المواهب العاملة في المجموعة، ومواءمة المبادرات متعددة التخصصات، والإشراف على عمليات الاندماج والاستحواذ، إضافة إلى تحقيق القيمة المستدامة.

ويعمل مسعود ضمن فريق عمل «دبي للاستثمار» منذ عام 2008، حيث حقق إنجازات استثنائية لناحية تبسيط عمليات الخزينة وإدارة متطلبات التمويل وتنسيق العمليات المالية الأساسية. كما قاد العديد من مبادرات الاستحواذ والتخارج عبر المجموعة، ما أسهم في تعزيز قيمة الأعمال.

في السياق ذاته، سيتولى نيشانت شاه، منصب الرئيس التنفيذي المالي بالإنابة، بعد أن شغل سابقاً منصب المدير المالي في «دبي للاستثمار» منذ عام 2019، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار واستمرارية العمليات المالية للمجموعة. وسيكون شاه مسؤولاً عن عمليات إعداد التقارير المالية ومراقبة وإدارة العمليات المتعلقة بالخزينة، إضافة إلى الأنشطة الاستثمارية. وتؤكد هذه الخطوة دوره المحوري في تعزيز مستويات التميز على مستوى إعداد التقارير المالية وتفعيل الرقابة على العمليات المالية الداخلية.