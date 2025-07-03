مبيعات «دبي الحرة» تتجاوز 4 مليارات درهم في 6 أشهر

أعلنت سوق دبي الحرة عن تحقيق مبيعاتها نصف السنوية أداءً قوياً، مسجلةً 4.118 مليارات درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 5.34% على أساس سنوي، ومتجاوزة حجم المبيعات القياسي المسجّل في النصف الأول من العام الماضي بمقدار 208.95 ملايين درهم.

وجاءت هذه النتائج عقب تحقيق السوق نمواً ملحوظاً في المبيعات خلال أبريل ومايو، وكذلك النصف الأول من يونيو، مدعومة بارتفاع كبير في أعداد المسافرين تزامناً مع عطلة عيد الفطر وانطلاق موسم السفر الصيفي المبكر، وفقاً لبيان صادر أمس.

وتصدّرت العطور ومنتجات التبغ والذهب والحلويات قائمة السلع الأربعة الأكثر مبيعاً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي مبيعات العطور 744.24 مليون درهم، مساهمةً بـ18% من إجمالي إيرادات السوق، وبنمو بلغ 5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت مبيعات التبغ في المرتبة الثانية بعد تحقيقها نمواً قدره 12.24% على أساس سنوي، محققة 439.91 مليون درهم.

أما المشغولات الذهبية فقد سجلت مبيعاتها 416.90 مليون درهم، مساهمةً بـ10.12% من الإيرادات الكلية، وبزيادة قدرها 6.14%.

وحلّت السكاكر والحلويات في المرتبة الرابعة، مواصلة نموها اللافت، ومحققة مبيعات قدرها 412.52 مليون درهم، بنمو بلغ 62.70% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولتسهم بـ10% من إجمالي الإيرادات. كذلك حققت مبيعات مستحضرات التجميل نمواً ملحوظاً بلغ 3.36%، مسجلة 201.51 مليون درهم، وأسهمت بـ4.89% من إجمالي الإيرادات.

وأظهرت اتجاهات إنفاق المسافرين ارتفاعاً ملحوظاً عبر جميع مباني مطار دبي الدولي، حيث سجلت مبيعات السوق في المبنى رقم (3) نمواً وصل إلى 6.37% في النصف الأول من العام، بينما قفزت مبيعات المبنى (1) بنسبة 5.25%.

وقال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي: «في الوقت الذي ننتظر فيه الأرقام النهائية لعدد المسافرين في يونيو 2025، نتوقع أن يسجل متوسط إنفاق المسافر مستويات أعلى مقارنة بيونيو من العام الماضي».