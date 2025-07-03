«فلاي دبي» تضع حجر الأساس لمركز صيانة الطائرات

وضعت شركة «فلاي دبي» للطيران حجر الأساس لمركز صيانة الطائرات الجديد في «دبي الجنوب».

وأفادت «فلاي دبي» في بيان بأن هذا المرفق الجديد الذي تبلغ كُلفته ملايين الدولارات، والمقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2026، سيمنح الناقلة مرونة أكبر في عمليات السيطرة وتسريع وتيرة أعمال الصيانة لأسطولها المتنامي.

وأوضحت أن مركز صيانة الطائرات يمتد على مساحة 32 ألفاً و600 متر مربع، ويضم حظيرة صيانة للطائرات وورش عمل ودعم، ومكاتب، ليعكس التزام «فلاي دبي» بتعزيز قدراتها الداخلية، وتطورها كناقلة متنامية مع توسع أسطولها وشبكتها.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين: «نحن فخورون بأن نشهد وضع حجر الأساس لمركز (فلاي دبي) الجديد لصيانة الطائرات في (دبي الجنوب)، وهو إنجاز بارز، يعكس النمو المستمر للشركة وتطور عملياتها التشغيلية».

وأضاف: «يعزز هذا المرفق التزامنا بدعم قطاع الطيران في دبي من خلال بنية تحتية متطورة، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للطيران».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «يمثّل هذا الاستثمار علامة فارقة في مسيرة (فلاي دبي)، فمنذ انطلاق عملياتنا في عام 2009، قطعنا شوطاً كبيراً في ربط دبي بالعالم ودفع عجلة الابتكار، وسيسهم إنشاء وتطوير حظائر صيانة الطائرات الجديد بدور رئيس في المرحلة التالية من مسيرة النمو في الناقلة».

وأضاف: «يُعدّ هذا الاستثمار خطوة استراتيجية نحو دعم متطلباتنا وقدراتنا المتزايدة في مجال الصيانة مع تسلمنا المزيد من الطائرات، كما تؤكد هذه الخطوة التزامنا المستمر بالابتكار والكفاءة التشغيلية، ودعم مكانة دبي محوراً عالمياً في مجال الطيران وريادتها في الأعمال».

وكانت «فلاي دبي» وقعت اتفاقية مع «مشروع محمد بن راشد للطيران» لإنشاء أول مركز صيانة طائرات مخصص لها خلال «معرض دبي للطيران 2023». وسيقع مركز الصيانة بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي والمتوقع أن يصبح أكبر مطار في العالم عند إنجازه، وصُمم مركز الصيانة الجديد لدعم خطط النمو الطموحة لشركة «فلاي دبي»، وسيضم فريقاً متنامياً من 600 مهندس مؤهل يعملون في الصيانة الأرضية والخدمات الفنية والمواد وورش العمل، لضمان أعلى معايير السلامة لأسطول فلاي دبي وكفاءته التشغيلية.

وكانت «فلاي دبي» وقّعت في معرض دبي للطيران 2023 على طلبيتها الرابعة لشراء 30 طائرة «بوينغ 787 دريملاينر»، وهي تشغل اليوم أسطولاً حديثاً وفاعلاً يتألف من طائرات «بوينغ 737»، ومن المتوقع أن تتسلم الشركة أكثر من 120 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» خلال العقد المقبل.