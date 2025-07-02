دبي تستحوذ على 36.8% من شهادات المنشأ لتصدير سلع إماراتية

أفادت وزارة الاقتصاد والسياحة، أمس، بأنها أصدرت أكثر من 335 ألفاً و67 شهادة منشأ لسلع إماراتية للتصدير إلى الخارج خلال 2024 بنسبة نمو 17.4%، مقارنة بعام 2023 الذي شهد إصدار 285 ألفاً و310 شهادات.

وأوضحت الوزارة في تقرير حول شهادات المنشأ التي أصدرتها العام الماضي أن 123 ألفاً و392 شهادة من تلك الشهادات صادرة من إمارة دبي بزيادة بلغت 24 ألفاً و350 شهادة مقارنة بعام 2023، مشيرة إلى أن شهادات المنشأ الصادرة من دبي استحوذت على 36.8% من إجمالي شهادات المنشأ الصادرة في الدولة عام 2024.

ووفقاً للتقرير، شهدت أبوظبي إصدار 77 ألفاً و470 شهادة عام 2024، مستحوذة على 23.2% من إجمالي الشهادات الصادرة في الدولة العام الماضي، بينما شهدت الشارقة إصدار 41 ألفاً و476 شهادة منشأ. بدورها، سجلت رأس الخيمة إصدار 41 ألفاً و55 شهادة، تلتها عجمان بـ20 ألفاً و421 شهادة، ثم أم القيوين التي شهدت إصدار 17 ألفاً و47 شهادة، فيما تم إصدار باقي الشهادات في الفجيرة.

ولفتت الوزارة إلى أن شهادات المنشأ التفضيلية تنوعت بين شهادات تم إصدارها بموجب الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبموجب اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية، إضافة إلى شهادات منشأ تفضيلية بموجب الاتفاقية الاقتصادية مع دول «الإفتا»، وبموجب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من الهند وإندونيسيا وجورجيا وتركيا وسنغافورة وغيرها، فضلاً عن شهادات منشأ عامة وشهادات صادرة وفقاً لنظام الأفضليات المعمم الـ«GSP»، وهو نظام يتم بموجبه منح أفضليات الرسوم الجمركية أو الامتيازات من قبل البلدان المتقدمة لتصدير منتجات محددة من بعض الدول.