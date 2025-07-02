«طيران الإمارات» توسّع عملياتها بطائرات محدّثة وزيادة السعة

تعتزم «طيران الإمارات» تعزيز رحلاتها إلى شنغهاي وزيورخ، بإضافة مزيد من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380» المحدثة، إلى جانب زيادة الرحلات إلى ميلانو، وريو دي جانيرو، وبوينس آيرس، وتعزيز مستوى خدماتها إلى شنغهاي وسنغافورة من خلال تشغيل طائرات «إيرباص A380».

وأفادت الناقلة في بيان بأن هذه التوسعات في الجدول التشغيلي، وزيادة السعة، ونشر الطائرات المحدثة، تأتي استجابةً للطلب المتزايد على شبكة وجهات الناقلة، وإتاحة تجربة «الدرجة السياحية الممتازة».

وتشمل التوسعات الجديدة في جدول الرحلات والطائرات: إضافة رحلة ثالثة يومياً إلى ميلانو، على متن طائرة «بوينغ 777-300ER»، اعتباراً من 26 أكتوبر، وترقية الرحلة «ئي كيه 247/248» على الخط المشترك «ريو دي جانيرو» و«بوينس آيرس» إلى رحلة يومياً اعتباراً من 26 أكتوبر، وتشغيل خط شنغهاي بطائرة «بوينغ 777» محدثة اعتباراً من 20 يوليو.

كما ستتم ترقية الرحلة «ئي كيه 302/303» إلى طائرة «إيرباص A380»، بينما سيتم تشغيل الرحلة اليومية الثانية إلى المدينة: «ئي كيه 304/305» بطائرة «بوينغ 777» محدثة اعتباراً من 26 أكتوبر.

وتشمل التوسعات كذلك تشغيل الرحلة اليومية الثالثة «ئي كيه 314/315» بين دبي وسنغافورة، بطائرة «إيرباص A380» اعتباراً من 26 أكتوبر. كما تعتزم «طيران الإمارات» تشغيل رحلتها اليومية الثانية إلى زيورخ: «ئي كيه 85/86»، اعتباراً من الأول من فبراير 2026 بطائرة A380، لتحل محل طائرة «بوينغ 777» المُحدّثة حالياً، في ما ستطرح «الدرجة السياحية الممتازة» على رحلتها «ئي كيه 87/88» بطائرة «إيرباص A380» المُحدّثة، اعتباراً من الأول من فبراير 2026.