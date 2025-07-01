فلاي دبي تستأنف عملياتها بالكامل بعد رفع القيود الجوية

قالت شركة "فلاي دبي" إنها استأنفت عملياتها بشكل كامل عبر شبكتها، وذلك عقب رفع معظم القيود المفروضة على المجال الجوي في المنطقة، كما أشارت إلى أن الرحلات إلى إيران، باستثناء مشهد، ستظل معلّقة حتى 5 يوليو.



وأوضحت الشركة أن الرحلات إلى مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا ستُستأنف اعتباراً من 2 يوليو، بينما تواصل جميع الرحلات الأخرى إلى روسيا العمل كالمعتاد.



وأضافت: أما الرحلات إلى كل من العراق، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، وسوريا، فهي تعمل بشكل طبيعي.

وأكدت فلاي دبي أنها تواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، وتقوم بتعديل جدول رحلاتها حسب الحاجة، سواء عبر زيادة السعة التشغيلية أو إجراء التعديلات المطلوبة.

ونصحت الشركة المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم.