اتفاقية شراكة للاستحواذ على «بال كولينج»

أعلنت كل من شركة «تبريد» المتخصصة في تبريد المناطق، وشركة «سي في سي دي آي إف» العاملة في مجال البنى التحتية الاستراتيجية، التابعة لشركة «سي في سي»، المتخصصة في إدارة الأسواق العالمية الخاصة، عن شراكتهما للاستحواذ على شركة «بال» لتبريد المناطق، التابعة لمجموعة «ملتيبلاي» في أبوظبي، بصفقة خاضعة للموافقات الرسمية ذات الصلة.

وتقدّر قيمة الاستحواذ المتمثلة في حقوق الملّاك في الشركة «قيمة الحصص» بنحو 3.8 مليارات درهم، وتشمل الصفقة ثمانية امتيازات طويلة الأجل، ثلاثة منها في مدينة أبوظبي، وخمسة في جزيرة الريم، تخدمها حالياً خمس محطات مستدامة لتبريد المناطق عبر الشبكات المرتبطة بها، إلى جانب محطة قيد الإنشاء، وثلاث أخرى في مرحلة التخطيط.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»، الدكتور بخيت الكثيري، إن الاستحواذ على شركة «بال كولينج» لتبريد المناطق بالشراكة مع «سي في سي دي آي إف» يتماشى تماماً مع الأهداف الاستراتيجية لـ«تبريد»، ومع استعدادها للتكيف مع المشاريع العقارية الطموحة في أبوظبي.

من جانبه، أعرب الشريك الإداري لشركة «سي في سي دي آي إف»، جيس فوسكويل، عن ثقته بأن الاستحواذ على «بال كولينج»: «استثمار عالي الجودة، سيوفر عائدات مجزية للمستثمرين، مع توفير إمكانات للنمو الطويل الأجل بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة».