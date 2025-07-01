8 مليارات درهم صافي دخل بنوك أبوظبي في الربع الأول

كشف تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي، أن البنوك التجارية والإسلامية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، سجلت مجموع دخل بلغ 17.949 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت سجلت فيه صافي دخل بلغ 8.066 مليارات درهم، فيما بلغ صافي الفوائد 6.514 مليارات درهم، مشكلاً الجزء الأكبر من الدخل بنسبة 36.3%.

كما أظهر التقرير ارتفاع عدد العاملين في بنوك أبوظبي إلى 12 ألفاً و675 موظفاً، بزيادة بلغت 485 موظفاً على الربع الأول من عام 2024.

وتفصيلاً، أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن صافي دخل البنوك التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها في الربع الأول من العام الجاري 2025 بلغ 8.066 مليارات درهم، مقابل 7.630 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع قيمته 436 مليون درهم.

وأوضح المركز في تقرير حديث أصدره أمس، بعنوان «إحصائيات البنوك الربع الأول 2025»، أن مجموع دخل البنوك التجارية والإسلامية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 17.949 مليار درهم، مقابل 13.996 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع قيمته ثلاثة مليارات و953 مليون درهم.

بدوره، بلغ صافي الفوائد 6.514 مليارات درهم، مشكلة الجزء الأكبر من الدخل، وبنسبة 36.3% من مجموع الدخل، فيما بلغ صافي الدخل من البنوك الإسلامية 1.552 مليار درهم، في حين بلغ دخل الاستثمار 3.949 مليارات درهم، والباقي دخول من مصادر أخرى.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد العاملين في بنوك أبوظبي إلى 12 ألفاً و675 موظفاً، مقابل 12 ألفاً و190 موظفاً في الربع الأول من العام الماضي 2024، بزيادة بلغت 485 موظفاً.

وارتفعت قيمة نصيب العامل من تعويضات العاملين في البنوك العاملة في إمارة أبوظبي في الربع الأول إلى 48 ألفاً و320 درهماً، مقابل 45 ألفاً و529 درهماً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، فقد استقر معدل أسعار الفائدة على الودائع والقروض والسلف في بنوك أبوظبي عند 9% للقرض الشخصي، و7% للقرض التجاري، و10% للسحب على المكشوف، و6% لإيصالات الأمانة، و18% للقروض والسلف الأخرى، في حين بلغ معدل أسعار الفائدة على الإيداعات للتوفير 0.25% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 0.27% في الربع الأول من العام الماضي.