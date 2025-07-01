رقم قياسي جديد.. 326.6 مليار درهم مبيعات عقارات دبي بالنصف الأول من 2025

سجلت السوق العقارية في دبي أداءً قوياً، هو الأعلى على الإطلاق، محققة أرقاماً قياسية جديدة في النصف الأول من العام الجاري 2025، بعد أن بلغت قيمة التصرفات العقارية 431.17 مليار درهم، فيما وصلت قيمة المبيعات العقارية إلى 326.64 مليار درهم.

وأظهرت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المبيعات العقارية في الإمارة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 نحو 326.6 مليار درهم، نتجت عن 98.462 ألف صفقة، مسجلة نسبة نمو بلغت نحو 40%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي بلغت فيه المبيعات نحو 233 مليار درهم، جراء 80.231 ألف صفقة.

وبحسب البيانات، فقد سجل النصف الأول من العام 2025 رقماً قياسياً جديداً من حيث قيمة المبيعات والتصرفات العقارية، في مؤشر على الأداء القوي للسوق العقارية وجاذبيتها العالمية.

إلى ذلك، سجلت التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 431.17 مليار درهم جراء 123.343 ألف صفقة وبنسبة نمو بلغت نحو 25%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشملت التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 326.6 مليار درهم مبيعات عقارية، و83.1 مليار درهم رهوناً عقارية نتجت عن 20.276 ألف صفقة، و21.3 مليار درهم هبات نتجت عن 4605 صفقات.

وخلال يونيو 2025، نمت مبيعات السوق العقارية بنسبة بلغت نحو 20.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 54.21 مليار درهم نتجت عن 16.303 ألف صفقة، مقابل 44.9 مليار درهم موزعة على 13.810 ألف صفقة في يونيو من العام الماضي 2024.

بدوره حافظ شهر مايو 2025 على أعلى قيمة شهرية لمبيعات العقارات على الإطلاق في دبي عند 66.9 مليار درهم، يليه أبريل 2025 عند 62.1 مليار درهم، مقابل أكتوبر 2024 الذي سجل 61.4 مليار درهم.

وجاءت منطقة الخليج التجاري في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري بـ16.5 مليار درهم، فيما حلت منطقة معيصم الثانية في المركز الثاني بأكثر من 15 مليار درهم، ومنطقة «اليلايس 1» ثالثة مسجلة أكثر من 14 مليار درهم.

• 431.17 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في دبي بالنصف الأول بنمو 25%.