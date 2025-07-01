«دبي الجنوب» تطلق مشروع «حياة» السكني

أطلقت «شركة دبي الجنوب للعقارات»، مشروعها السكني الفاخر والمتكامل الجديد «حياة»، والذي يمتد على مساحة 10 ملايين قدم مربعة، ويقع ضمن منطقة الغولف في «دبي الجنوب»، بالقرب من مبنى المسافرين الحالي في مطار آل مكتوم الدولي.

وأفادت الشركة في بيان بأن المشروع يضم نحو 2500 وحدة سكنية متنوعة، تشمل منازل «تاون هاوس»، وفللاً شبه مستقلة، وأخرى مستقلة، ومنازل فاخرة، وشققاً سكنية، فضلاً عن شقق فندقية بتصاميم تراوح بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم.

وبحسب «دبي الجنوب للعقارات»، يقدّم «حياة» مرافق متكاملة، منها مساحات خضراء ومسارات مشي مظللة، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، إضافة إلى نوادٍ رياضية ومرافق صحية ومسابح وحدائق. كما يضم المشروع ممشى يحتوي على متاجر ومقاهٍ وخيارات خدمية تلبي احتياجات السكان اليومية بسهولة.

وقال المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، نبيل الكندي،: «نحرص في (دبي الجنوب) على تطوير مجتمعات سكنيّة تعزز فعلياً من جودة المعيشة، فيما يُعدّ مشروع (حياة) من أضخم مشاريعنا المتكاملة ويجسّد رؤيتنا من خلال تقديم خيارات سكنية مصممة بعناية وتتماشى مع الاحتياجات العصريّة للعائلات».

وأضاف: «نشهد طلباً متزايداً على العقارات في (دبي الجنوب)، ما يعكس جاذبية المنطقة لكل من المستثمرين والمقيمين، وسنواصل إطلاق مشاريع مدروسة تواكب هذا الطلب».

وكشفت الشركة أن المشروع يوفر خطة سداد مرنة تمتد على خمس سنوات، تبدأ بدفعة أولى بنسبة 5%، تليها دفعات ربع سنوية، فيما من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2028.