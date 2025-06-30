أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر يوليو 2025، والتي جاءت على النحو التالي:



- وقود الديزل: 2.63 درهم لكل لتر.



- البنزين "سوبر 98": 2.70 درهم لكل لتر.



- البنزين "خصوصي 95": 2.58 درهم لكل لتر.



- البنزين "إي بلس 91": 2.51 درهم لكل لتر.

وكانت أسعار الوقود خلال شهر يونيو 2025 على النحو التالي:

- وقود الديزل: 2.45 درهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 2.58 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 2.47 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 2.39 درهم لكل لتر.