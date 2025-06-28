56 مليون سيارة كهربائية حول العالم

ارتفع عدد المركبات الكهربائية على مستوى العالم بنحو الثلث العام الماضي، ليصل إلى 55.8 مليون مركبة، مع استحواذ الصين على أكثر من 50% من الإجمالي بـ31.4 مليون سيارة، وفقاً لحسابات مجموعة بحوث الطاقة الألمانية. وتشمل الأرقام التي جمعها مركز بحوث الطاقة الشمسية والهيدروجينية «زد.إس.دبليو» في ولاية بادن فيرتمبورغ، السيارات الكهربائية بالكامل، والمركبات الهجينة القابلة للشحن، أو السيارات الكهربائية ذات المدى الممتد. وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني، بـ6.4 ملايين مركبة، بينما احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة بـ2.6 مليون مركبة، وسجلت المملكة المتحدة وفرنسا نحو 2.1 مليون مركبة لكل منهما، والنرويج ما يزيد قليلاً على مليون مركبة.