«تعاونية الاتحاد» تدعم «المورد الإماراتي» بـ 82 مليون درهم

أعلنت «تعاونية الاتحاد» عن تقديمها دعماً مباشراً لأعضاء «برنامج المورد الإماراتي»، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عقود مشتريات جاوزت قيمتها 82 مليون درهم خلال عام 2024.

وأوضحت التعاونية أن هذه الخطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي، كما تأتي هذه المساهمة في إطار دور «تعاونية الاتحاد» كشريك استراتيجي في دعم وتمكين رواد الأعمال المواطنين، وفتح المجال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق المحلية وتعزيز تنافسيتها.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، أن «دعم التعاونية للموردين الإماراتيين يُعد جزءاً من التزامها الدائم بالمسؤولية المجتمعية والاقتصادية»، مشيراً إلى أن «سياسة التوريد التي تنتهجها التعاونية ترتكز على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والموردين المحليين، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة».

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والمساهمات التي نفذتها «تعاونية الاتحاد»، على مدى السنوات الماضية، لتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات التنمية، ودفع عجلة النمو للمشاريع الوطنية الواعدة.