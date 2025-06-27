جهازان لتنقية الهواء بوظائف متطورة

أعلنت شركة «دريمي» عن إطلاق اثنين من أجهزة تنقية الهواء من الفئة الفاخرة، التي تمتاز بتصميم جذاب ووظائف متطورة.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازَي تنقية الهواء «AirPursue PM10» و«AirPursue PM20» الجديدين، يشتملان على فوهة تعمل على توفير تغطية كبيرة، مع إمكانية ضبط تيار الهواء الموجه.

وتعمل تقنية «Enviro Detect» على تتبع تدفق تيار الهواء من مسافة خمسة أمتار، وضمن نطاق بزاوية 120 درجة، وفي حالة وجود أكثر من شخص في الغرفة، فإن تيار الهواء يتحرك على الجانب الآخر.

ويعتمد الجهازان الجديدان على نظام فلترة متعدد المراحل، بما في ذلك طبقة من الكربون النشط، تعمل على تنقية المركبات العضوية المتطايرة في الهواء، وخلف هذه الطبقة توجد طبقة فلترة مصممة خصيصاً لـ«الفورمالديهايد»، الذي يمكن أن ينبعث من الأثاث.

إعداد: أحمد الشربيني